Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент Гондураса заразилась коронавирусом

Президент Гондураса сообщила, что заразилась коронавирусом, и работает дистанционно

Фото: Fredy Rodriguez / Reuters

Президент Гондураса Сиомара Кастро заразилась коронавирусом и работает дистанционно. Об этом лидер Центральноамериканской страны написала на своей странице в Twitter.

«Вчера результат ПЦР-теста был отрицательным, сегодня — положительный. Обследование показало незначительные симптомы», — написала политик.

Кастро отметила, что переносит болезнь легко и продолжает работу в дистанционном режиме.

По официальным данным, с начала пандемии в республике с населением около десяти миллионов человек было выявлено 392 тысячи случаев COVID-19.

Ранее стало известно, что президент Турции Эрдоган вместе с супругой заразился омикрон-штаммом COVID-19. Он сообщил, что заболевание протекает в легкой форме. Турецкий лидер подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Western Union откажется от внутрироссийских переводов
Десятки неизвестных захватили бизнес-центр в российском городе
Вирусолог предрек эволюцию коронавируса после омикрон-штамма
Президент Гондураса заразилась коронавирусом
Врач назвал четыре разрушителя сосудов
В Турции назвали ошибкой поставку Bayraktar Украине
Украинец прыгнул в прорубь ради видео и утонул
Бестемьянова оценила отказ Валиевой ответить на вопрос журналистки из США
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»
Депутат обратится к властям Петербурга после увольнения учительницы из-за стихов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.