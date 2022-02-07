Президент Гондураса заразилась коронавирусом

Президент Гондураса Сиомара Кастро заразилась коронавирусом и работает дистанционно. Об этом лидер Центральноамериканской страны написала на своей странице в Twitter.

«Вчера результат ПЦР-теста был отрицательным, сегодня — положительный. Обследование показало незначительные симптомы», — написала политик.

Кастро отметила, что переносит болезнь легко и продолжает работу в дистанционном режиме.

По официальным данным, с начала пандемии в республике с населением около десяти миллионов человек было выявлено 392 тысячи случаев COVID-19.

Ранее стало известно, что президент Турции Эрдоган вместе с супругой заразился омикрон-штаммом COVID-19. Он сообщил, что заболевание протекает в легкой форме. Турецкий лидер подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.

