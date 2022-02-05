Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган заразился омикроном

Президент Турции Эрдоган вместе с супругой заразился омикрон-штаммом COVID-19

Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с женой Эмине заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в субботу, 5 февраля.

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов [болезни], оказался положительным», — сообщил Эрдоган.

Он отметил, что у него и жены диагностировали омикрон-штамм коронавируса, а само заболевание протекает в легкой форме. Турецкий лидер подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусной инфекцией. Он заявил, что чувствует себя хорошо и обратился ко всем гражданам с призывом вакцинироваться, а также делать бустерные прививки от COVID-19.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россиянам облегчили правила выписки после COVID-19
Франция и Британия договорились продолжать разработку антироссийских санкций
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Шереметьево
Эрдоган заразился омикроном
Российский биатлонист объяснил проигрыш на финише смешанной эстафеты на Играх
Названы оказавшиеся под угрозой из-за «вторжения» России на Украину компании
Ректора дагестанского университета задержали за мошенничество на миллионы рублей
США призвали Японию присоединиться к антироссийским санкциям
Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию контактировавших с COVID-19
Европейские хранилища газа опустели на 85 процентов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.