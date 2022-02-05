Эрдоган заразился омикроном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с женой Эмине заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в субботу, 5 февраля.

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов [болезни], оказался положительным», — сообщил Эрдоган.

Он отметил, что у него и жены диагностировали омикрон-штамм коронавируса, а само заболевание протекает в легкой форме. Турецкий лидер подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусной инфекцией. Он заявил, что чувствует себя хорошо и обратился ко всем гражданам с призывом вакцинироваться, а также делать бустерные прививки от COVID-19.