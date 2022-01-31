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Премьер-министр Канады заразился коронавирусом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный результат теста на COVID-19
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусной инфекцией. О получении положительного результата теста на COVID-19 политик сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Я чувствую себя хорошо и на этой неделе я продолжу работать удаленно в соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения», — рассказал канадский премьер. Он обратился ко всем гражданам с призывом вакцинироваться, а также делать бустерные прививки от коронавируса.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии 77-летний Герхард Шредер также заразился COVID-19 вместе с супругой Соен Шредер-Ким. Она отметила, что заболевание проходит в легкой форме. Шредер-Ким предполагает, что легкое течение болезни обусловлено бустерными прививками от коронавируса, которые они с мужем сделали.

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Виктория Кондратьева
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