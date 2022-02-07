Гинцбург сравнил иммунитет переболевших и вакцинированных

Иммунитет переболевших COVID-19 не обладает хорошей защитой от новых штаммов. Надолго защищает только вакцинация и бустерная доза прививки. Сопротивляемость организма переболевших и вакцинированных сравнил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург️. Его слова в понедельник, 7 февраля, приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что такое мнение основывается на появившихся в последнее время фундаментальных исследованиях, направленных на изучение различий в том, как иммунная система реагирует на заболевание различными штаммами и на вакцинацию.

«Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевает серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время», — заявил Гинцбург.

Глава центра Гамалеи сообщил также, что в настоящий момент в Москве 90-95 процентов всех случаев заражений коронавирусом приходятся на омикрон-штамм.