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Эксперт по языку тела раскрыла способы понравиться собеседнику

Эксперт по языку тела посоветовала наклонять голову набок, чтобы привлекательно выглядеть

Фото: Cherrydeck / Unsplash

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс (Judi James) раскрыла позы, которые позволят выглядеть привлекательнее и понравиться собеседнику во время общения. Ее слова приводит Daily Mail.

Например, для того, чтобы расположить к себе человека, во время разговора с ним необходимо наклонять голову набок. По словам женщины, такой способ сделает лицо игривым и непринужденным. Она отметила, что эта поза расслабляет мышцы в области шеи и создает легкую асимметричную улыбку.

Также при общении с людьми эксперт посоветовала держать локти на некотором расстоянии от туловища. «Например, если вы сидите в кресле, то поставьте локти на подлокотники, если просто стоите — положите ладони на пояс. Такое положение рук говорит о внутреннем комфорте и безопасности», — поделилась она.

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Помимо этого, Джеймс подчеркнула, что для того, чтобы произвести впечатление на другого человека, необходимо использовать взгляд через плечо. Так, прощаясь с кем-либо или уходя ненадолго следует обернуться и взглянуть ему в глаза. Она объяснила, что такой прием помогает выглядеть сексуальнее и привлекательнее.

Более того, женщина порекомендовала всегда держать на виду большие пальцы рук. «Демонстрация больших пальцев рук — это трюк, который люди использовали веками. Положите руки в карманы и оставьте сверху только большие пальцы. Это выглядит элегантно и сексуально», — заявила эксперт.

В январе женщины похвастались полученными за привлекательную внешность подарками. Стилистка Лили Питфилд призналась, что постоянно бесплатно проходит в клубы и получает напитки от барменов и посетителей. Помимо этого, во время поездки в Грецию богатый предприниматель пригласил ее провести день на его роскошной яхте.

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Таисия Косинцева
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