Женщины похвастались полученными за привлекательную внешность подарками

Жительницы Великобритании раскрыли плюсы жизни с привлекательной внешностью. Интервью с ними публикует The Sun.

Собеседницы издания рассказали, что часто получают подарки от незнакомцев или скидки в магазинах благодаря своей красоте. Кроме того, нередко им удается не платить за какие-либо услуги в ресторанах, салонах красоты и других общественных заведениях.

Стилистка Лили Питфилд призналась, что постоянно бесплатно проходит в клубы и получает напитки от барменов и посетителей. Помимо этого, во время поездки в Грецию богатый предприниматель пригласил ее провести день на его роскошной яхте. «Целый день меня обслуживали его горничные — все из-за моего милого лица», — похвасталась женщина.

Парикмахер Елена Лоизидес поделилась аналогичной историей, которая произошла в путешествии на Кипре. Героиня материала пояснила, что работник Four Seasons Hotel предложил ей без дополнительной платы провести день в отеле, во время которого она купалась в бассейне, ела в ресторане и пила напитки в баре.

По словам косметолога Лорен Рэйс, ей удалось сэкономить крупные суммы денег в Дубае, поскольку шейхи приглашали ее провести время в VIP-столах в клубах. «Однажды мужчина оплатил весь счет в ресторане за меня и моих друзей, поскольку посчитал красивыми мои глаза», — заключила она и добавила, что часто ей дарят подарки без повода.

В октябре 2021 года женщина пожаловалась на неадекватные упреки мужчин из-за ее красоты. 28-летняя Рэйчел Боулз-Харфуш работает адвокатом по уголовным делам в Калифорнии, США. По словам героини материала, никто не воспринимает ее всерьез из-за внешности. Так, один мужчина спросил, не является ли она женой адвоката.