Судья попросил ККС о лишении полномочий с целью уйти от наказания за пьяную езду

Российский судья в отставке Евгений Гладков, который дважды попадался пьяным за рулем, собирается сложить полномочия с целью уйти от ответственности за нетрезвую езду. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам депутата, экс-судья Безенчукского суда в Самарской области пытается сложить с себя добровольно статус судьи в отставке, использовав тем самым лазейку в законодательстве. Генпрокуратура должна внести представление в Квалификационную комиссия судей (ККС) о лишении Гладкова статуса за совершение грубых дисциплинарных проступков. Но если Гладков опередит Генпрокуратуру, и его заявление будет рассмотрено ККС без представления надзорного ведомства, то коллегия лишит его статуса без каких-либо негативных последствий. Гладков потеряет статус спецсубъекта без дискредитирующих оснований. За все ранее совершенные в период действия судейского статуса правонарушения он не будет наказан; его невозможно будет привлечь к административной ответственности за пьяную езду, лишить водительских прав или оштрафовать.

Хинштейн отметил, что он обратился к руководству Генпрокуратуры с просьбой максимально ускорить внесение материалов в отношении Гладкова. Заседание ККС по Гладкову назначено на 18 февраля.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в январе 2022 года в Самаре сотрудники ДПС остановили авто, за рулем которого находился бывший судья Евгений Гладков. Медосвидетельствование на месте и в медучреждении показало, что мужчина находится в состоянии опьянения. Он попался на подобном нарушении во второй раз.