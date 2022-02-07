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В Казахстане арестовали бывшего заместителя главы спецслужб

Бывшего заместителя главы КНБ Казахстана Ергожина арестовали по делу о госизмене

Фото: Телеканал Хабар / YouTube

Суд в Казахстане арестовал бывшего заместителя главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Даулета Ергожина по делу о госизмене на фоне беспорядков, которые охватили страну в начале января. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ергожин был задержан казахскими силовиками 13 января. Вместе с бывшим главой спецслужб Каримом Масимовым и начальником Службы спецназначения «А» Ануаром Садыкуловым он был заподозрен в действиях, направленных на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий.

В пресс-службе не сообщили сроки содержания под стражей, избранные судом, однако указали, что делу Ергожина был присвоен гриф «Совершенно секретно». Другие данные расследования ведомство также отказалось раскрывать.

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Ранее стало известно, что следственный суд Нур-Султана арестовал начальника задержанного, экс-главу КНБ Карима Масимова. Он считался одним из наиболее приближенных к бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву людей. Руководителя спецслужб также заподозрили в госизмене.

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Михаил Кириллов
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