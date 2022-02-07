В Казахстане арестовали бывшего заместителя главы спецслужб

Суд в Казахстане арестовал бывшего заместителя главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Даулета Ергожина по делу о госизмене на фоне беспорядков, которые охватили страну в начале января. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ергожин был задержан казахскими силовиками 13 января. Вместе с бывшим главой спецслужб Каримом Масимовым и начальником Службы спецназначения «А» Ануаром Садыкуловым он был заподозрен в действиях, направленных на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий.

В пресс-службе не сообщили сроки содержания под стражей, избранные судом, однако указали, что делу Ергожина был присвоен гриф «Совершенно секретно». Другие данные расследования ведомство также отказалось раскрывать.

Ранее стало известно, что следственный суд Нур-Султана арестовал начальника задержанного, экс-главу КНБ Карима Масимова. Он считался одним из наиболее приближенных к бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву людей. Руководителя спецслужб также заподозрили в госизмене.