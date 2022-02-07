Доктор Комаровский назвал единственный способ защиты от опасной болезни у детей

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал единственный способ защиты от полиомиелита. В эфире передачи «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина» он призвал вакцинировать детей для профилактики этого опасного инфекционного заболевания. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Доктор предупредил, что, хотя вирус поражает нервную систему, распространяется он как кишечная инфекция. «По большому счету, полиомиелит — это болезнь грязных рук. Его уникальная особенность состоит в том, что человек, зараженный полиомиелитом, до появления симптомов, примерно в течение 7-10 дней, уже активно способен выделять вирус в окружающую среду», — отметил Комаровский. Специалист добавил, что и после начала болезни инфицированный может до шести недель оставаться заразным.

Комаровский сообщил, что чаще всего опасная болезнь поражает детей до пяти лет. При этом, если в детском саду хотя бы у одного ребенка диагноз подтвердился, это уже можно считать вспышкой полиомиелита, уточнил он. «А любая вспышка означает, что в этом регионе катастрофа с вакцинацией. На один случай развития паралитической формы полиомиелита приходится от 100 до 1000 случаев без паралича», — подчеркнул педиатр.

Врач добавил, что на данный момент в современной медицине нет препарата, который был бы способен погубить этот вирус в организме человека. «Но при всем этом — такая страшная болезнь, с такими серьезными симптомами — есть очевидный, эффективный способ профилактики. И уже много-много десятилетий существуют эффективные и безопасные прививки. Поэтому ответ на вопрос "что с этим делать?" только один — прививаться, прививаться и еще раз прививаться», — заключил Комаровский.

Ранее Комаровский рассказал о том, чем может быть опасна бледная кожа у ребенка при температуре 37,5 градусов. Доктор назвал этот симптом признаком бактериальной инфекции.