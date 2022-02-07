На Украине раскрыли повестку переговоров с главой МИД Германии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл повестку переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок во время ее визита в Киев. Об этом дипломат заявил на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, с Бербок он планирует обсудить вопросы поставок оружия на Украину из Германии, а также из других стран или со стороны международных организаций, которым для этого требуется разрешение ФРГ.

Кулеба добавил, что эта тема будет подниматься и во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, который посетит Украину во вторник, 8 февраля. «Потому что когда речь идет об укреплении Украины, украинских Вооруженных сил, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не поднимаем», — отметил глава МИД.

Ранее Кулеба сообщал, что министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии посетили Донбасс. Он отметил, что по прибытии на Украину визит туда также совершит глава МИД Германии.