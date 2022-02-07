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Главы МИД европейских стран посетили Донбасс

Министр иностранных дел Украины сообщил о визите глав МИД европейских стран в Донбасс

Фото: @IvanKorcok

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии посетили Донбасс. Об этом во время брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, главы МИД европейских стран прибыли в Станицу Луганскую, где у них есть «возможность увидеть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению». Кулеба добавил, что через несколько часов в Киев прибудет министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая также совершит визит в Донбасс.

Кроме того, он сообщил, что на этой неделе спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук примет в Киеве главу парламента Эстонии Юри Ратаса, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — главу правительства Литвы Ингриду Шимоните.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о необходимости модернизировать «нормандский формат» и найти новое посредничество в лице европейских государств. По его словам, саммиты платформы могли бы проходить в Женеве, Берлине, Варшаве или Стамбуле.

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Георгий Нестеров
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