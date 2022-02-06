Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинский министр предложил модернизировать «нормандский формат»

Министр обороны Украины Резников заявил о необходимой модернизации «нормандского формата»

Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о необходимости модернизировать «нормандский формат» и найти новое посредничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью министра итальянской газете la Repubblica.

По словам Резникова, формат был отличной площадкой, но его «главные герои» — бывшая канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд — ушли на пенсию, а Петр Порошенко перестал быть президентом Украины.

«Остался только [президент России Владимир] Путин. Нужно найти новое посредничество и модернизировать формат. Тогда платформа может быть и в Женеве, Берлине или Варшаве», — сказал он.

Резников не исключил, что платформа может быть и в Стамбуле. Он добавил, что Украина готова встретиться с российским представителем, если «кто-то это организует», однако сначала переговоры должны провести президенты, и только потом министры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет варианты решения конфликта в Донбассе не только в рамках «нормандского формата», но в том числе находится в поиске других вариантов переговоров с Россией на двустороннем и трехстороннем уровне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Лукашенко раскрыл план действий на случай войны Киева против Донбасса
В ДНР заявили об убийстве своего военного украинским снайпером
Захарова рассказала о роли звонка из Китая на сроки операции ОДКБ в Казахстане
Минобороны Украины оценило вероятность бомбежки Киева Россией
Зрители высмеяли внешность пожаловавшейся на красоту блогерши
Названо самое «ресторанное» место Москвы
В Госдуме осудили вопрос американца о применении допинга Большунову
На Мадагаскаре из-за мощного циклона погибли шесть человек
В США снова рассказали о победе Путина над планами США
В США заявили о влиянии антироссийских санкций на Китай
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.