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Блогерша раскрыла правильный способ стирать вещи

Блогерша заявила, что перед стиркой лучше застегнуть молнии и вывернуть карманы наизнанку

Фото: Unsplash

Женщина раскрыла лайфхаки, которые улучшают качество очищения вещей во время стирки. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша с никнеймом sheiskd_ показала правильный способ стирать одежду. Женщина объяснила, что перед тем, как положить вещи в барабан, необходимо убедиться, что на них нет никаких заломов и узлов, которые могут помешать проникновению моющего средства в ткань.

Героиня материала заявила, что перед стиркой необходимо застегнуть одежду, на которой есть молнии. Помимо этого, следует вывернуть наизнанку все карманы и предметы гардероба из хлопка. Кроме того, лучше развязать шнурки и расправить свернутые в клубки носки.

Ролик стал вирусным и набрал 111,4 тысячи просмотров и почти 10 тысяч лайков. Пользователи сети поблагодарили sheiskd_ за лайфхаки. «Спасибо большое! Возьму на заметку», «Ты права! Я не делаю многое из этого, стоит начать», «Ого! Очень интересно», «Спасибо вам!», «Надеюсь теперь мои вещи станут еще чище», — писали юзеры.

Ранее в феврале жительница Австралии раскрыла простой способ избежать потери носков во время стирки в машине и порадовала пользователей сети. Блогерша Шантель Мила объяснила, что, в первую очередь, необходимо приобрести специальные мешки для стирки для каждого из членов семьи. Перед загрузкой машины она порекомендовала сортировать носки владельцев и класть их в индивидуальные мешки.

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Таисия Косинцева
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