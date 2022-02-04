Блогерша раскрыла простой способ избежать потери носков в стиральной машине

Жительница Австралии раскрыла простой способ избежать потери носков во время стирки в машине и порадовала пользователей сети. Соответствующий пост появился на ее странице в TikTok.

Блогерша Шантель Мила регулярно делится с подписчиками роликами, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых во время уборки дома. В одном из последних видео она показала, как сократить время на поиски потерянных носков во время стирки.

Женщина объяснила, что, в первую очередь, необходимо приобрести специальные мешки для стирки для каждого из членов семьи. Перед загрузкой машины она порекомендовала сортировать носки владельцев и класть их в индивидуальные мешки. Блогерша заверила, что этот способ позволит избежать потери носков в стиральной машине.

Ролик стал вирусным и набрал 43,4 тысячи просмотров. Пользователи сети поблагодарили Милу за лайфхак в комментариях под публикацией. «Это великолепная идея!», «Это очень умно», «Это действительно здорово! Я всегда стираю вещи отдельно и никогда не сталкиваюсь с потерей носков», «Боже, как я сама до этого не додумалась? Я злюсь на себя», «Спасибо большое!» — писали юзеры.

Ранее в феврале представитель производителя средств для уборки Brightly раскрыл оптимальное количество жидкого порошка для стирки белья. Эксперт объяснила, что применение слишком большого количества моющего геля негативно сказывается на работе стиральной машины. Кроме того, по ее словам, таким образом можно случайно испортить качество одежды. «Используйте всего две столовые ложки геля! Вы не только улучшите процесс очищения вещей, но и позаботитесь об окружающей среде», — порекомендовала она в ролике.