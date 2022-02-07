У Трампа изъяли «любовные» письма Ким Чен Ына

Представители Национального управления архивов и документации (NARA) США изъяли из поместья бывшего американского президента Дональда Трампа письма, адресованные ему главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, речь идет о письмах от северокорейского лидера, которые сам Трамп ранее в шутку называл любовными. Они были вывезены архивистами из поместья экс-президента Мар-а-Лаго во Флориде вместе с рядом других документов, связанных с периодом пребывания Трампа у власти. Так, отмечает издание, в доме бывшего американского лидера хранилось и послание, оставленное ему в 2016 году его предшественником на президентском посту Бараком Обамой.

Уточняется, что несколько коробок с бумагами были изъяты у Трампа в рамках Закона о президентских документах, согласно которому все официальные документы президента представляют собой общенациональное достояние. Помощники политика заявили, что Трамп не пытался нарушить закон, а в указанных коробках находились сувениры, подарки и письма мировых лидеров, которые он забрал из Белого дома после окончания своего срока.

Как отметили опрошенные The Washington Post эксперты, вероятность того, что теперь Трампа попытаются привлечь к ответственности, довольно мала, поскольку для этого будет необходимо доказать, что он действительно намеревался сокрыть данные документы и имел преступный умысел.

В 2020 году стало известно, что Трамп обменялся с Ким Чен Ыном 25 письмами. В них северокорейский лидер рассказывал о фантастической дружбе с президентом США и обращался к своему американскому коллеге «Ваше превосходительство». Сам Трамп также с большой теплотой отзывался о переписке с Ким Чен Ыном, отмечая, что она была очень милой и красивой и способствовала тому, что они оба прониклись друг к другу любовью.