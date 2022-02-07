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Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»

Президент Белоруссии Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»

Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live», фрагмент которого был опубликован на платформе «Смотрим», назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «безголовым». Об этом пишет РИА Новости.

Лукашенко заявил, что разочаровался в украинском лидере из-за его высказываний о возможном нападении со стороны России.

«Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать "нет-нет, войны не будет, войны нет" и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», — сказал президент Белоруссии.

Он также назвал Зеленского аморфным человеком без стержня. «Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит все советское прошлое и то, что было в войну (Великую Отечественную — прим. «Ленты.ру»), и холокост как еврей. Я бы не сказал. Он просто аморфный человек, у него нет стержня», — отметил белорусский лидер.

Марина Совина
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