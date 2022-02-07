Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон созвонился с Байденом в преддверии визита в Москву

Белый дом сообщил, что Макрон в преддверии визита в Москву обсудил с Байденом Украину

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В преддверии визита главы пятой республики в Москву лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент Байден переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном​​​. Лидеры обсудили предпринимаемые дипломатические усилия и меры сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных сил на границах Украины», — сообщили в американской администрации.

Отмечается, что Байден и Макрон подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также условились, что продолжат консультации с союзниками и партнерами, включая Киев.

Предыдущий телефонный разговор Байдена и Макрона состоялся 2 февраля.

Ранее стало известно, что главной темой встречи Макрона с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в понедельник, 7 февраля, в Москве, станет ситуация вокруг Украины. По мнению французского лидера, снизить напряженность в регионе помогут именно дипломатические меры.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЕС объяснили сложности с поставками газа кризисом в отношениях с Россией
Врач рассказал о новом частом симптоме омикрона
Макрон созвонился с Байденом в преддверии визита в Москву
В США превратят БМП Bradley в российские танки
Инвалид из Москвы подала в суд на сайт эскорт-услуг из-за отказа в регистрации
Глава «Комитета против пыток» покинул свой пост
Переболевший и вакцинированный врач заразился омикроном и описал симптомы
Захарова призвала заменить слово «натовцы» на «натисты»
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях омикрон-штамма у детей
Российская учительница пожаловалась на увольнение из-за стихов Хармса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.