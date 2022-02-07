Макрон созвонился с Байденом в преддверии визита в Москву

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В преддверии визита главы пятой республики в Москву лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент Байден переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном​​​. Лидеры обсудили предпринимаемые дипломатические усилия и меры сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных сил на границах Украины», — сообщили в американской администрации.

Отмечается, что Байден и Макрон подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также условились, что продолжат консультации с союзниками и партнерами, включая Киев.

Предыдущий телефонный разговор Байдена и Макрона состоялся 2 февраля.

Ранее стало известно, что главной темой встречи Макрона с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в понедельник, 7 февраля, в Москве, станет ситуация вокруг Украины. По мнению французского лидера, снизить напряженность в регионе помогут именно дипломатические меры.