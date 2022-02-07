Микро-бикини стали новым трендом благодаря знаменитостям

Максимально оголяющие тело купальники стали новым трендом благодаря знаменитостям. Соответствующая информация появилась на сайте The Sun.

Речь идет о микро-бикини с частично обнажающем грудь верхом и плавками-стрингами с тонкими завязками. Журналисты обратили внимание, что популярные актрисы, модели, блогерши и звезды реалити-шоу принялись массово публиковать снимки в социальных сетях, на которых они позируют в подобных комплектах.

Так, например, предпринимательница Кайли Дженнер сфотографировалась в зеркало ванной комнаты в купальном костюме бежевого цвета, а ее сестра Ким Кардашьян — в аналогичном черном бикини. Кроме того, тренд на мини-бикини поддержала бизнесвумен Корти Кардашьян, которую запечатлели на фоне бассейна в красном купальнике с перекрестными завязками.

Отмечается, что в список звезд, которые также неоднократно снимались в упомянутых бикини, попали манекенщицы Эмили Ратаковски и Кендалл Дженнер, телезвезда Маура Хиггинс, инфлюэнсер Габриела Эпштейн, а также YouTube-блогерша Франческа Фараго и другие известные личности.

В октябре прошлого года широкую популярность также обрели бикини из латекса. Сообщалось, что подобные комплекты появились в ассортименте таких марок, как Asos и Fashion Nova. Редакторы издания отметили, что их можно носить как на пляж, так и дома в качестве нижнего белья.