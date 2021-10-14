Журналисты назвали бикини из латекса новым модным трендом

Журналисты проанализировали ассортимент популярных интернет-магазинов и раскрыли новый модный тренд. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Речь идет о купальных костюмах, выполненных из латекса. Редакторы издания отметили, что их можно носить как на пляж, так и дома в качестве нижнего белья. Так, например, такой комплект бикини черного цвета начали продавать на сайте популярного бренда Fashion Nova. Его стоимость с учетом скидки составляет почти 26 долларов (1870 рублей).

В свою очередь британский онлайн-ретейлер Asos представил в своем ассортименте черный слитный купальник стоимостью 12 долларов (862 рубля) с учетом скидки.

Помимо этого, на сайте бренда появился похожий костюм из розового латекса. Стоимость купальника с декольте составила чуть меньше пяти долларов (312 рублей) с учетом скидки. Отмечается, что на данный момент товара нет в наличии.

В сентябре сообщалось, что одежда в стиле БДСМ вернулась в моду. Согласно материалу The Guardian, популярные звезды стали чаще выходить в свет в одежде из латекса и тематической фетиш-атрибутике. Совладелец фетиш-портала MegaPleasure Лу Остин (Lou Austin) считает, что возвращение в моду вещей в стиле БДСМ связано с «коллективной травмой», полученной обществом из-за пандемии коронавируса.