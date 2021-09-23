Алеся Кафельникова снялась в латексном мини-платье и взволновала фанатов

Супермодель Алеся Кафельникова поделилась фото в откровенном наряде из черного латекса и кожи и взволновала поклонников. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 22-летняя знаменитость запечатлена в полный рост. На ней — латексное облегающее мини-платье с декольте, укороченный кожаный пиджак, а также перчатки и высокие ботфорты на массивной подошве из того же материала. Образ Кафельниковой дополнили кольца и золотистое колье в виде цепи.

Публикация набрала больше 24 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Невероятно красиво», «В таком надо мужа с работы встречать», «Сногсшибательная», «Богиня!», «Хороша чертовка!», «Длинноногая», — восхищались они.

Ранее в сентябре Алеся Кафельникова раскрыла правду об изменениях тела после родов. Согласно публикациям, на последних неделях беременности у манекенщицы появились растяжки на груди. Кроме того, по ее словам, после родов неровностей на коже стало больше.

В июле супермодель Алеся Кафельникова впервые рассказала подробности о своем новорожденном ребенке. У 22-летней знаменитости родилась дочь, ее назвали Киарой. Модель также намекнула на то, что взяла себе фамилию мужа, руководителя рекламного агентства Георгия Петришина.