Американская певица Бейонсе опубликовала фото в купальнике из латекса и восхитила фанатов. Она разместила серию рекламных постов на своей странице в Instagram.

На снимке 39-летняя певица лежит на обернутом пленкой белом диване в обтягивающем коричневом купальнике и белых кроссовках. Фото сделаны для продвижения коллекции Adidas x Icy Park.

Фото опубликовано @beyonce

Поклонники Бейонсе оценили ее фигуру в комментариях под постом, который набрал более трех миллионов лайков. «Эта женщина не стареет», «Ты только молодеешь», «Королева», «Когда ты начнешь стареть?», «Как тебе удается выглядеть такой молодой?», «Я думаю, Бейонсе сломает интернет!» — отметили подписчики.

В 2019-м году Бейонсе появилась в откровенном наряде на акции благотворительного фонда, который принадлежит ее мужу, рэперу Jay Z. На размещенных в сети снимках 38-летняя артистка запечатлена в обтягивающем платье с открытыми плечами и высоким разрезом на левой ноге. Прозрачная ткань платья вышита серебряными нитями, усыпана множеством переливающихся страз и украшена белыми перьями.