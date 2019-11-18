Бейонсе появилась на публике в прозрачном платье

Американская певица Бейонсе появилась в откровенном наряде на акции благотворительного фонда, который принадлежит ее мужу, рэперу Jay Z. Ее образ привлек внимание Daily Mail.

На размещенных в сети снимках 38-летняя артистка запечатлена в обтягивающем платье с открытыми плечами и высоким разрезом на левой ноге. Прозрачная ткань платья вышита серебряными нитями, а также усыпана множеством переливающихся страз и украшена белыми перьями.

Бейонсе дополнила свой образ металлического цвета босоножками с открытым носком и крупными серьгами.

12 ноября голливудская актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс пришла на премьеру фильма «Ангелы Чарли» в откровенном наряде. На 47-летней Кокс было длинное и почти полностью прозрачное черное платье. Грудь женщины прикрывали две тонкие полоски ткани, переходившие в панель из черного бархата. Сзади платье было полностью прозрачным, при этом Кокс не стала надевать под него нижнее белье.

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