Актриса вышла в свет в прозрачном платье без белья

Голливудская актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс пришла на премьеру фильма «Ангелы Чарли» в откровенном наряде. Американка выложила несколько фото с церемонии в своем Instagram-аккаунте.

На 47-летней Кокс было длинное и почти полностью прозрачное черное платье. Грудь женщины прикрывали две тонкие полоски ткани, переходившие в панель из черного бархата. Сзади платье было полностью прозрачным, при этом Кокс не стала надевать под него нижнее белье. Актриса дополнила свой образ туфлями-лодочками из прозрачного пластика, крупными серьгами и ярким макияжем.

Greeting @elizabethbanks at the @charliesangels premiere tonight. I love you Mrs. Banks! Thanks for the opportunity to be in this incredible film. Congratulations. ... #charliesangels #TransIsBeautiful Фото опубликовано @lavernecox

В октябре 2019 года британский бренд Oh Polly представил прозрачное платье, пригодное для ношения без белья благодаря встроенным бюстгальтеру и трусикам. Платье выполнено из прозрачной сетчатой ткани с рюшами, скрытой молнией и регулируемыми лямками.

Появление на публике в практически прозрачных платьях из газа и тюля, выставляющих напоказ нижнее белье своих обладательниц, стало новым трендом. В откровенных нарядах на красных дорожках и премьерах появляются Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Сара Семпайо, Дипика Падуконе и другие модели и актрисы. Считается, что основательницей тренда стала Ким Кардашьян.

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