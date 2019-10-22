Создано пригодное для ношения без белья прозрачное платье

Британский бренд Oh Polly представил прозрачное платье, пригодное для ношения без белья благодаря встроенным бюстгальтеру и трусикам. Об этом сообщает The Sun.

Платье называется Sheer Perfection Mesh Underwired Mini («Абсолютно совершенное мини-платье на косточках»), доступно в белом и черном цветах. Его стоимость составляет 48 фунтов (почти четыре тысячи рублей)

Платье выполнено из прозрачной сетчатой ткани с рюшами, скрытой молнией и регулируемыми лямками. Оно поступило в продажу в Великобритании в прошлом месяце, и практически весь тираж был раскуплен. На данный момент в продаже остался лишь один размер.

When the dress code is ‘𝘨𝘭𝘢𝘮’ and you ain’t 𝐦 𝐞 𝐬 𝐡 𝐢 𝐧’ with your 𝘓𝘖𝘖𝘒 😍😍 // How gorgeous is our • 𝐒𝐇𝐄𝐄𝐑 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 • dress in White?✨✨✨⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁣⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 𝘛𝘈𝘎 a babe who would rock this LOOK 👀 it ain’t for the faint hearted! 𝐒 𝐇 𝐎 𝐏 new styles by tapping the link in bio 💥💥 Фото опубликовано @ohpolly

Бренд Oh Polly был создан в 2015 году в Глазго, Шотландия, предпринимателями Майком Бренни и Клер Хендерсон. В основном под этим брендом продаются недорогие платья, брюки, кроп-топы и комбинезоны. Бренд представлен на рынках Великобритании и США.

В мае было объявлено, что появление на публике в практически прозрачных платьях из газа и тюля, выставляющих напоказ нижнее белье своих обладательниц, стало новым трендом. В откровенных нарядах на красных дорожках и премьерах появляются Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Сара Семпайо, Дипика Падуконе и другие модели и актрисы. Считается, что основательницей тренда стала Ким Кардашьян.

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