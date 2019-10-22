Создано пригодное для ношения без белья прозрачное платье

Британский бренд Oh Polly представил прозрачное платье, пригодное для ношения без белья благодаря встроенным бюстгальтеру и трусикам. Об этом сообщает The Sun.
Платье называется Sheer Perfection Mesh Underwired Mini («Абсолютно совершенное мини-платье на косточках»), доступно в белом и черном цветах. Его стоимость составляет 48 фунтов (почти четыре тысячи рублей)
Платье выполнено из прозрачной сетчатой ткани с рюшами, скрытой молнией и регулируемыми лямками. Оно поступило в продажу в Великобритании в прошлом месяце, и практически весь тираж был раскуплен. На данный момент в продаже остался лишь один размер.
Бренд Oh Polly был создан в 2015 году в Глазго, Шотландия, предпринимателями Майком Бренни и Клер Хендерсон. В основном под этим брендом продаются недорогие платья, брюки, кроп-топы и комбинезоны. Бренд представлен на рынках Великобритании и США.
В мае было объявлено, что появление на публике в практически прозрачных платьях из газа и тюля, выставляющих напоказ нижнее белье своих обладательниц, стало новым трендом. В откровенных нарядах на красных дорожках и премьерах появляются Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Сара Семпайо, Дипика Падуконе и другие модели и актрисы. Считается, что основательницей тренда стала Ким Кардашьян.