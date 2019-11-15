Супермодель вышла в свет в прозрачной блузке без нижнего белья

Американская супермодель и предпринимательница Карли Клосс появилась в откровенном наряде на международном гала-концерте в нью-йоркском музее Гуггенхайма. Об этом пишет Daily Mail.

На размещенных в сети снимках 27-летняя женщина запечатлена в костюме цвета слоновой кости, состоящем из зауженных брюк и короткого жакета. На супермодели также надета блузка из прозрачной ткани, под которой отсутствует нижнее белье, с еле заметным воротником и галстуком.

Свой образ одна из бывших «ангелов» Victoria's Secret дополнила бежевыми туфлями-лодочками и ярко-красной помадой.

12 ноября голливудская актриса и ЛГБТ-активистка Лаверна Кокс пришла на премьеру фильма «Ангелы Чарли» в откровенном наряде. На 47-летней Кокс было длинное и почти полностью прозрачное черное платье. Грудь женщины прикрывали две тонкие полоски ткани, переходившие в панель из черного бархата. Сзади платье было полностью прозрачным, при этом Кокс не стала надевать под него нижнее белье.

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