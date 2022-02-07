Россиянин напал на водителя такси во время движения и попал на видео

В Омске мужчина напал на таксиста во время движения — из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу и попал в ДТП с большегрузом. Видео конфликта публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что пассажир такси, который сидит на заднем сиденье, вырывает из рук водителя руль и пытается изменить траекторию движения машины. В результате автомобиль попадает в аварию, после чего таксист начинает драться с пассажиром на заднем сиденье.

На других кадрах видно, что конфликт между россиянами продолжился на улице.

Как сообщают авторы канала, водитель такси удерживал пассажира до приезда автоинспекторов, потому что тот хотел убежать. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Челябинске молодая россиянка избила водителя такси рюкзаком за то, что он отказался везти ее с ребенком без детского кресла. В заказе не было уточнения о перевозке несовершеннолетнего.