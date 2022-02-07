Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин напал на водителя такси во время движения и попал на видео

В Омске мужчина подрался с таксистом во время поездки, из-за чего машина попала в ДТП

В Омске мужчина напал на таксиста во время движения — из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу и попал в ДТП с большегрузом. Видео конфликта публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что пассажир такси, который сидит на заднем сиденье, вырывает из рук водителя руль и пытается изменить траекторию движения машины. В результате автомобиль попадает в аварию, после чего таксист начинает драться с пассажиром на заднем сиденье.

На других кадрах видно, что конфликт между россиянами продолжился на улице.

Как сообщают авторы канала, водитель такси удерживал пассажира до приезда автоинспекторов, потому что тот хотел убежать. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Челябинске молодая россиянка избила водителя такси рюкзаком за то, что он отказался везти ее с ребенком без детского кресла. В заказе не было уточнения о перевозке несовершеннолетнего.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Сборная России потеряла лидерство в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Раскрыта дата презентации Apple
Крупный швейцарский банк избавился от займов российским олигархам из-за санкций
В работе Telegram произошел сбой
Певица Lizzo снялась обнаженной и спела о безоговорочной любви
Харламов высмеял романтическое шоу на российском ТВ
Новосибирский зоопарк рассказал о зазнавшемся из-за выборов орангутане Бату
Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео
Российские подростки смогут регистрироваться на портале Госуслуг
Оценен уровень загрязнения воздуха в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.