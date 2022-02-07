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Песков назвал причину напряженности в отношениях России и Запада

Пресс-секретарь Песков назвал отношения России и Запада напряженными из-за Украины

Фото: Reuters

Отношения России и Запада остаются напряженными на фоне ситуации вокруг Украины. Такую причину назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Комментируя возможность снижения градуса напряженности вокруг России, пресс-секретарь президента отметил, что за последние дни не было ничего нового по теме гарантий безопасности для страны. Запад предпочитает этой теме «проблему грядущего нападения Российской Федерации на Украину», добавил Песков.

«Мы слышим, как сыпятся ежедневно заявления на этот счет из США, из европейских столиц», — подчеркнул представитель Кремля. Поэтому в настоящее время сохраняется достаточно напряженная атмосфера, уточнил он.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, отвечая на вопрос издания Newsweek, объяснил цель обвинений западных стран в адрес РФ из-за якобы готовящегося «вторжения» на Украину. По его словам, подобные заявления кощунственны и голословны.

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Юлия Ямпольская
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