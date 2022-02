Посол Антонов объяснил цель обвинений Запада в адрес России

Посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос издания Newsweek, объяснил цель обвинений Запада в адрес России из-за якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Он подчеркнул, что подобные заявления кощунственны и голословны. Слова дипломата приводятся в аккаунте российского посольства в Facebook.

Глава дипмиссии указал, что сообщения западных СМИ о провокациях являются ложью и представляют собой часть информационной войны против России. Москва, в свою очередь, не собирается ни на кого нападать и надеется на выстраивание добрососедских отношений с братским украинским народом.

Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой «российской агрессии». Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли «утечки» неких разведданных с кощунственными и голословными обвинениями Анатолий Антонов Посол России в США

4 феврая украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США заранее предупредили Украину о сценарии провокации, которую, по данным Вашингтона, Россия планирует организовать, чтобы получить предлог для военного вторжения.

Ранее The New York Times и The Washington Post сообщили, что, по данным американской разведки, Россия намеревается выпустить фейковое видео, на котором будут продемонстрированы якобы имевшие место украинские провокации на российской территории или против русскоязычного населения на востоке Украины.

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил информацию о якобы готовящейся провокации с «пропагандистским видео, на котором были бы запечатлены трупы и актеры, играющие роль скорбящих людей, разрушенные постройки, а также военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные материалы в США публикуются уже не в первый раз, однако за этим ничего не следовало. «Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не выходило», — напомнил официальный представитель Кремля.

Попытка скомпрометировать Россию

Антонов заявил, что США пытаются скомпрометировать Россию и «забросать грязью», в надежде, что «что-нибудь прилипнет». Он добавил, что цена такому «компромату» американских спецслужб известна. Он отметил, что они «крепко опозорились» и привел в пример переданную в свое время госсекретарю Соединенных Штатов пробирку с белым порошком для оправдания вторжения в Ирак.

Посол призвал Соединенные Штаты «не разыгрывать сцены для легковерных» и предположил, что обвинения по поводу якобы готовящихся российских операций «под чужим флагом» преследуют цель оправдать возможные провокации Украины против Донбасса.

Складывается ощущение, что американские пиарщики в стремлении скомпрометировать Россию действуют по принципу «бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет». Сочинения на тему российских операций «под чужим флагом», судя по всему, преследуют цель сконструировать алиби для возможных операций ВСУ против Донбасса. Анатолий Антонов Посол России в США

4 февраля посольство России в США оценило американский сценарий о якобы ведущейся РФ подготовке операции против Украины для последующего «вторжения» и заявило, что не удивлено происходящим.

Дипведомство еще раз напомнило о том, как в 2003 году занимавший пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН продемонстрировал пробирку с белым порошком, заявив, что она содержит споры сибирской язвы. Пауэлл утверждал, что получил информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия.

Ранее также сообщалось, что руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства о «фабрикации» Россией видео в качестве предлога для «вторжения» на Украину.

Россию беспокоит позиция США по ситуации вокруг Украины

Антонов заявил, что Москву беспокоит позиция Вашингтона по ситуации вокруг Украины. Он напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах в Женеве согласились, что основой урегулирования кризиса являются Минские соглашения. По словам посла, общей задачей является заставить Киев выполнять свои обязательства и мирно договориться с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Нынешние американские действия по накачке оружием Украины мы считаем ошибочными и крайне опасными. Тем самым США потворствуют националистической группировке в Киеве, которая делает все, чтобы превратить русскоязычное население в гонимое меньшинство в этнократическом государстве Анатолий Антонов Посол России в США

3 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии седьмого самолета с оружием из США. Борт приземлился в аэропорту «Борисполь» и доставил 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

До этого в украинском Минобороны анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием общей стоимостью в 200 миллионов долларов.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. Москва категорически отрицает подобные обвинения. На этом фоне Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет. Канада решила выделить 268 миллионов долларов, а Польша — переносные зенитные ракетные комплексы Piorun. Нидерланды намерены принимать участие в программе по строительству 48 современных больниц и реабилитационных центров для украинских военнослужащих.