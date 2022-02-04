Российское посольство оценило сценарий США о «вторжении» России на Украину

Посольство России в США оценило американский сценарий о якобы ведущейся РФ подготовке операции против Украины для последующего «вторжения». Ответ появился на странице посольства в Facebook.

«Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом". Это свойственно США», —говорится в сообщении российского посольства.

Также посольство напомнило о том, как в 2003 году занимавший пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН продемонстрировал пробирку с белым порошком, заявив, что она содержит споры сибирской язвы. Пауэлл утверждал, что получил информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия.

«Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку Колина Пауэлла», — отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства о «фабрикации» Россией видео в качестве предлога для «вторжения» на Украину.

3 февраля представитель Пентагона Джон Кирби заявил о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину. «Мы считаем, что Россия может выпустить очень графическое пропагандистское видео, на котором были бы запечатлены трупы и актеры, играющие роль скорбящих людей, разрушенные постройки, а также военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада», — заявил он.