Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию о фабрикации Россией видео об Украине в качестве предлога для «вторжения». Об этом сообщает ТАСС.

Информация о фабрикации принадлежит разведке, заявил Прайс в ответ на просьбу журналиста пояснить, на чем основаны такие заявления. «Источником этого являются... разведданные, которые мы рассекретили», — сказал он.

Затем журналист попросил сообщить, где находятся рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться, но Прайс отклонил и эту просьбу.

Я только что о них рассказал... Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении Нед Прайс руководитель пресс-службы Госдепартамента США

Предлог Москвы для вторжения

3 февраля представитель Пентагона Джон Кирби заявил о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва якобы собирается инсценировать атаку со стороны Киева или разведывательных сил против суверенной российской территории или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия.

Мы считаем, что Россия может выпустить очень графическое пропагандистское видео, на котором были бы запечатлены трупы и актеры, играющие роль скорбящих людей, разрушенные постройки, а также военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада Джон Кирби представитель Пентагона Джон Кирби

Поддельное видео

Ранее газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на неназванных по имени и должности высокопоставленных представителей администрации президента США писали, что разведка США нашла доказательства того, что Россия планирует сфабриковать некий предлог для вторжения на Украину. При этом издания признали, что «никаких прямых доказательств российского плана» и деталей его получения источники не представили.

По информации изданий, Москва якобы покажет поддельное видео, на котором будут продемонстрированы украинские провокации на российской территории или против русскоязычного населения на востоке Украины.

Реакция Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил, что подобные материалы в США публикуются уже не в первый раз, однако ранее за этим ничего не следовало.

Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не выходило Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Крымский политический эксперт и депутат Государственной Думы седьмого созыва Руслан Бальбек также ответил на заявление США о планах России. По словам политика, у России нет опыта в создании фейковых новостей и видео, «и получать его в стране не собираются». Бальбек назвал специалистами по фейкам Соединенные Штаты и их ближайших союзников, отметив, что «там все поставлено на поток».

В общем, традиционно Пентагон напустил туману, поставил дымовую завесу, чтобы скрыть от общественности пустое место, ведь подобные заявления иначе как пустой болтовней назвать нельзя. Что же касается источников, на которые туманно ссылается представитель Пентагона, то, думаю, это очень сомнительная личность Руслан Бальбек депутат Государственной Думы седьмого созыва

По словам постпреда России при Евросоюзе (ЕС) Владимира Чижова, действия США напоминают ему операции под ложным флагом, которые проводили западные страны и некоторые «псевдо-НПО» в Сирии, когда ответственность за предполагаемые химические атаки возлагалась на сирийское правительство, однако на деле их осуществляли противники властей. Постпред подчеркнул, что в России никогда бы не стали создавать подобные фейки.