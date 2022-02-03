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В России опровергли планы сфабриковать предлог для вторжения на Украину

Чижов опроверг заявление США о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Постпредство РФ при ЕС / Global Look Press

Постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в интервью телеканалу CNN опровергли планы Москвы сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее представитель Пентагона США Джон Кирби заявил, что Россия собирается инсценировать атаку со стороны Киева или разведывательных сил против суверенной российской территории или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия, и «выпустить очень графическое пропагандистское видео».

«Я могу вас заверить, что Россия никогда не занимается такими вещами», — заявил Чижов, комментируя слова Кирби.

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Ранее газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой не названных по имени и должности высокопоставленных представителей администрации президента США писали, что разведка США нашла доказательства того, что Россия планирует сфабриковать некий предлог для вторжения на Украину. При этом издания признали, что «никаких прямых доказательств российского плана» и деталей его получения источники не представили.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил, что подобные материалы в США публикуются уже не в первый раз, однако ранее за этим ничего не следовало. «Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не выходило», — напомнил он.

Марина Совина
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