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Песков прокомментировал данные о планах «вторжения» России на Украину

Песков напомнил, что после материалов о «вторжении» России на Украину ничего не следовало
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные американских СМИ о планах якобы планируемого Россией «вторжения» на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил представитель Кремля, подобные материалы в США публикуются уже не в первый раз, однако за этим ничего не следовало. «Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не выходило», — напомнил Песков.

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Вчера

Ранее газеты The New York Times и The Washington Post писали, что разведка США нашла доказательства того, что Россия планирует сфабриковать некий предлог для вторжения на Украину. По их данным, 3 февраля Москва якобы покажет поддельное видео, на котором будут продемонстрированы украинские провокации на российской территории или против русскоязычного населения на востоке Украины. Информацию приводят со ссылкой на неназванных по имени и должности высокопоставленных представителей администрации президента США. При этом издания признают, что «никаких прямых доказательств российского плана» и деталей его получения источники не представили.

При этом российская сторона неоднократно отрицала планы начинать вторжение. Напротив, в Москве опасаются, что Киев может устроить провокацию на границе. Впрочем, как рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США больше не используют термин «неминуемое» в вопросе возможного «вторжения» на Украину.

Марина Совина
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