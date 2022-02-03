Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму ответили на заявления США о планах России вторгнуться на Украину

Бальбек назвал пустой болтовней заявление США о планах России вторгнуться на Украину
Руслан Бальбек

Руслан Бальбек . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Крымский политический эксперт и депутат Государственной Думы седьмого созыва Руслан Бальбек ответил на заявление США о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

«В общем, традиционно Пентагон напустил туману, поставил дымовую завесу, чтобы скрыть от общественности пустое место, ведь подобные заявления иначе как пустой болтовней назвать нельзя», — заявил он.

По словам политика, у России нет опыта в создании фейковых новостей и видео, «и получать мы его не собираемся». Бальбек назвал специалистами по фейки Соединенные Штаты и их ближайших союзников, отметив, что «там все поставлено на поток».

«Что же касается источников, на которые туманно ссылается представитель Пентагона, то, думаю, это очень сомнительная личность, ведь, как показывает опыт, зачастую американские официальные лица черпают информацию из соцсетей и чьих-то разговоров», — сказал он.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину. По его словам, Москва якобы собирается инсценировать атаку со стороны Киева или разведывательных сил против суверенной российской территории или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин привлек внимание Макрона к провокационным заявлениям Украины
Пентагон отказался расследовать гибель гражданских при ликвидации главая ИГ
В Крыму ответили на заявления США о планах России вторгнуться на Украину
На Украине призвали к досрочным выборам после деэскалации
Великобритания оценила утверждения США о провокации России против Украины
Советник Джонсона подала в отставку из-за скандала
Москвичка пожаловалась на уличного продавца икры и получила выговор
Советника Макрона обвинили в незаконном присвоении госсредств
Журналистам Deutsche Welle запретили доступ в Госдуму
Появилось расписание трансляций Олимпийских игр в день открытия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.