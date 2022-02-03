В Крыму ответили на заявления США о планах России вторгнуться на Украину

Крымский политический эксперт и депутат Государственной Думы седьмого созыва Руслан Бальбек ответил на заявление США о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

«В общем, традиционно Пентагон напустил туману, поставил дымовую завесу, чтобы скрыть от общественности пустое место, ведь подобные заявления иначе как пустой болтовней назвать нельзя», — заявил он.

По словам политика, у России нет опыта в создании фейковых новостей и видео, «и получать мы его не собираемся». Бальбек назвал специалистами по фейки Соединенные Штаты и их ближайших союзников, отметив, что «там все поставлено на поток».

«Что же касается источников, на которые туманно ссылается представитель Пентагона, то, думаю, это очень сомнительная личность, ведь, как показывает опыт, зачастую американские официальные лица черпают информацию из соцсетей и чьих-то разговоров», — сказал он.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину. По его словам, Москва якобы собирается инсценировать атаку со стороны Киева или разведывательных сил против суверенной российской территории или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия.