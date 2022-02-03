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Седьмой самолет с оружием прибыл из США на Украину

Министр обороны Украины Резников сообщил о прибытии седьмого самолета с оружием из США

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Reuters

Седьмой самолет с оружием прибыл из США на Украину в четверг, 3 февраля. Об этом сообщил в Twitter министр обороны республики Алексей Резников.

По его словам, борт приземлился в аэропорту «Борисполь» и доставил 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Глава Минобороны заверил, что сотрудничество двух стран продолжится.

Ранее в Министерстве обороны Украины анонсировали прибытие 45 самолетов с американским оружием общей стоимостью в 200 миллионов долларов.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. Москва категорически отрицает подобные обвинения. На этом фоне Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет. Канада решила выделить 268 миллионов долларов, а Польша — переносные зенитные ракетные комплексы Piorun. Нидерланды намерены принимать участие в программе по строительству 48 современных больниц и реабилитационных центров для украинских военнослужащих.

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Алевтина Запольская
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