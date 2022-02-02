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Украина и Нидерланды задумали построить 48 центров реабилитации для ветеранов

Зеленский сообщил о программе строительства больниц для военных вместе с Нидерландами

Фото: Офіс Президента України

Украина и Нидерланды задумали построить 48 центров реабилитации для участников и ветеранов боевых действий. Об этом 2 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс — Украина».

«У нас есть отдельная программа. Я знаю, что премьер-министр Нидерландов обсуждал это с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы хотим [внедрить] ее вместе с Нидерландами и министерством здравоохранения — относительно строительства 48 современных больниц и реабилитационных центров для наших военных и ветеранов», — заявил Зеленский на брифинге с главой правительства Нидерландов Марком Рютте.

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В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. Москва отрицает обвинения в агрессивных намерениях.

На этом фоне Украина получила военную помощь от стран Запада. Министерство обороны Украины анонсировало прибытие в страну 45 самолетов с оружием из США на общую сумму 200 миллионов долларов. Великобритания поставила несколько тысяч легких противотанковых ракет. Канада решила выделить Украине 268 миллионов долларов, а Польша — переносные зенитные ракетные комплексы Piorun.

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София Сарджвеладзе
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