Украина и Нидерланды задумали построить 48 центров реабилитации для ветеранов

Украина и Нидерланды задумали построить 48 центров реабилитации для участников и ветеранов боевых действий. Об этом 2 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс — Украина».

«У нас есть отдельная программа. Я знаю, что премьер-министр Нидерландов обсуждал это с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы хотим [внедрить] ее вместе с Нидерландами и министерством здравоохранения — относительно строительства 48 современных больниц и реабилитационных центров для наших военных и ветеранов», — заявил Зеленский на брифинге с главой правительства Нидерландов Марком Рютте.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. Москва отрицает обвинения в агрессивных намерениях.

На этом фоне Украина получила военную помощь от стран Запада. Министерство обороны Украины анонсировало прибытие в страну 45 самолетов с оружием из США на общую сумму 200 миллионов долларов. Великобритания поставила несколько тысяч легких противотанковых ракет. Канада решила выделить Украине 268 миллионов долларов, а Польша — переносные зенитные ракетные комплексы Piorun.