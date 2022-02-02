Власти Польши одобрили передачу Украине ПЗРК Piorun

Власти Польши одобрили передачу Украине переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр обороны Мариуш Блащак.

«Хорошая новость. Совет министров принял по моей просьбе резолюцию о помощи Украине. Передадим новейшее польское оборудование — переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и боеприпасы», — заявил он.

Ранее стало известно, что Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. На этом фоне Министерство обороны Украины анонсировало прибытие в страну 45 самолетов с оружием из США на общую сумму 200 миллионов долларов. Великобритания поставила Киеву несколько тысяч легких противотанковых ракет. Канада решила выделить 340 миллионов канадских долларов (268 миллионов долларов США) на военную помощь постсоветской республике.

Между тем Украина, Польша и Великобритания объявили о создании тройственного союза.

Москва категорически отрицает обвинения в агрессивных намерениях.