Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь

Власти Польши предложили Украине безвозмездную военно-техническую помощь. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Rzeczpospolita.

Министерство обороны Украины сообщило польским журналистам, что получило от Министерства национальной обороны Польши предложение безвозмездной военно-технической помощи. В ближайшее время запланированы телефонные переговоры глав двух оборонных ведомств.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью польской газете отметил, что Варшава оказывает сильную политическую поддержку Киеву, но военной помощи от нее до сих пор не было.

Министерство обороны Украины также анонсировало прибытие в страну 45 самолетов с американским оружием на общую сумму 200 миллионов долларов. Великобритания сообщила, что поставила Киеву несколько тысяч легких противотанковых ракет для самообороны. Канада решила выделить 340 миллионов канадских долларов (268 миллионов долларов США) на военную помощь Украине.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. Москва категорически отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.