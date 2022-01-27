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Канада выделит Украине военную помощь на сотни миллионов долларов

Правительство Канады направит Украине 268 миллионов долларов военной помощи

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Правительство Канады выделит Украине 340 миллионов канадских долларов (268 миллионов долларов США) на военную помощь Украине. Об этом на своей странице в Twitter написал министр обороны страны Алексей Резников.

По словам министра, Канада также согласилась на три года продлить операцию Unifier, расширив миссию на несколько сотен человек.

В пресс-службе Минобороны также отметили, что страны договорились об обмене разведывательной информацией и помощи в проведении киберопераций. Кроме того, Канада направит в Киев партию средств индивидуальной защиты.

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В рамках операции Unifier Вооруженные силы Канады с 2015 года обучают украинских солдат и офицеров на полигоне во Львовской области.

Ранее стало известно, что США выделили Украине 24,5 миллиона долларов на укрепление границы с Россией. Отмечается, что большая часть средств пойдет на усиление пограничных подразделений и обеспечение их обновленной технической базой.

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Алиса Реброва
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