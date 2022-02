США предупредили Украину о сценарии российской провокации

США заранее предупредили Украину о сценарии провокации, которую, по данным Вашингтона, Россия планирует организовать, чтобы получить предлог для военного вторжения. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Liga.net.

Штаты еще до обнародования информации сообщили о ней Киеву, сказал глава МИД. «Мы ждем больше деталей», — добавил Кулеба.

Министр заявил, озвученная Вашингтоном информация не удивляет, поскольку Россия с 2014 года не раз пыталась что-то сфальсифицировать и обвинить Украину. Важно, что сейчас планы Москвы удается раскрыть, отметил Кулеба.

Ранее The New York Times и The Washington Post сообщили, что, по данным американской разведки, Россия собирается выпустить фейковое видео, на котором будут продемонстрированы якобы имевшие место украинские провокации на российской территории или против русскоязычного населения на востоке Украины.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Москва «может выпустить очень графическое пропагандистское видео, на котором были бы запечатлены трупы и актеры, играющие роль скорбящих людей, разрушенные постройки, а также военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что подобные материалы в США публикуются уже не в первый раз, однако за этим ничего не следовало. «Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не выходило», — напомнил Песков.