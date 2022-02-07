В США призвали Украину прийти к компромиссу с Россией

Американский обозреватель Дэниел Де Петрис призвал правительство США быть более честным с Украиной. В материале для журнала National Interest он выразил уверенность в том, что власти Соединенных Штатов вводят Киев в заблуждение относительно перспективы вступления в НАТО. Он также назвал компромисс с Россией единственным путем для Украины.

Как отметил Де Петрис, Вашингтон публично подчеркивает свою вовлеченность в обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины. «Однако вместо своих обычных тезисов США стоило бы дать Украине дозу горькой правды: война была бы худшим возможным сценарием для вашей страны. У Соединенных Штатов нет обязательств становиться на вашу защиту», — говорится в материале.

Единственный вариант для Украины в сложившихся обстоятельствах — сесть за стол переговоров с Россией и прийти к неприглядному, но необходимому компромиссу, заявил Де Петрис. Обозреватель счел это возможным, подчеркнув, что хотя у США и России остаются разногласия, государства поддерживают контакт друг с другом.

«Власти Украины не могут вводить себя в заблуждение, думая, что Соединенные Штаты, НАТО или какая-либо коалиция добровольцев спасет их в последний момент», — отметил обозреватель. Он призвал Вашингтон быть более честными с Киевом. Де Петрис счел, что в случае, если США и НАТО «продолжат делать вид, что Украина находится на пути к возможному принятию в альянс», у украинских властей будет меньше оснований для начала переговоров с Россией.

Ранее стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок обсудила ситуацию вокруг Украины с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Бербок заявила, что они со Столтенбергом договорились приготовиться к любым событиям, которые могут произойти на Украине.