Постпред России при ООН заразился коронавирусом

Постпред России при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в постпредстве, Небензя находится на самоизоляции. Он сможет вернуться к очной работе при отрицательном результате теста на COVID-19. Постпред также является председателем Совета безопасности (СБ) ООН на февраль.

«Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН. Сегодня тест Василия Алексеевича Небензи оказался положительным», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что министр спорта России Олег Матыцин заразился коронавирусом. Матыцин ушел на больничный из-за положительного теста на COVID-19. 1 февраля он пропустил заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пекине.