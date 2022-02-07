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Постпред России при ООН заразился коронавирусом

Постпред России при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на COVID-19

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в постпредстве, Небензя находится на самоизоляции. Он сможет вернуться к очной работе при отрицательном результате теста на COVID-19. Постпред также является председателем Совета безопасности (СБ) ООН на февраль.

«Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН. Сегодня тест Василия Алексеевича Небензи оказался положительным», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что министр спорта России Олег Матыцин заразился коронавирусом. Матыцин ушел на больничный из-за положительного теста на COVID-19. 1 февраля он пропустил заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пекине.

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Варвара Кошечкина
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