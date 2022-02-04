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Спорт

Министр спорта России Матыцин заразился коронавирусом

Министр спорта России Матыцин ушел на больничный из-за положительного теста на COVID-19

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Министр спорта России Олег Матыцин заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Матыцин ушел на больничный из-за положительного теста на COVID-19. На карантине министр находится в течение недели. Во вторник, 1 февраля, он пропустил заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх в Пекине.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказал обеспокоенность относительно строгого ковид-протокола на Олимпиаде. По его словам, такая система не предназначена для профессионального спорта. «Уровень тестов действительно сложный, и мы ожидаем случаи с положительными результатами. Я надеюсь, что этого не будет достаточно для остановки турнира», — поделился Тардиф.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Атлеты выступят в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дарья Коршунова
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