Глава IIHF оценил шансы сборной России выиграть Олимпиаду

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф оценил шансы мужской сборной России выиграть Олимпиаду-2022. Его слова передает ТАСС.

«Если игрокам удастся избежать случаев заражения коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов», — заявил функционер. Он отметил, что российская команда готовится к Олимпиаде серьезно, остановив довольно рано сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Тардиф также высказал обеспокоенность относительно строгого ковид-протокола на Играх. По его словам, такая система не предназначена для профессионального спорта. «Уровень тестов действительно сложный, и мы ожидаем случаи с положительными результатами. Я надеюсь, что этого не будет достаточно для остановки турнира», — поделился он.

29 января стал известен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде. Выводить на лед команду будет 34-летний Вадим Шипачев. Его ассистентами назначены Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России под руководством Алексея Жамнова на групповом этапе сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.