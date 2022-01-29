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Стал известен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде

ФХР объявила Вадима Шипачева капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Стал известен капитан сборной России по хоккею на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Выводить на лед российскую команду будет Вадим Шипачев. Его ассистентами назначены Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

34-летний Шипачев — лучший бомбардир текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На его счету 24 заброшенные шайбы и 43 результативные передачи. В активе хоккеиста уже есть олимпийское золото Игр в Пхенчхане и победа на чемпионате мира-2014.

Ранее 28 января бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил обеспокоенность из-за обстановки в национальной команде. По словам специалиста, происходящее не поддается никакой логике. «Я этот бардак в сборной России вижу. Кто-то где-то как-то озвучил кандидатуру будущего главного тренера, наверное, на матчах Ночной лиги. Кто-то собрался и утвердил ее», — заявил он.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России под руководством Алексея Жамнова на групповом этапе сыграет с командами из Чехии, Швейцарии и Дании.

Дарья Коршунова
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