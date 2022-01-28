Бывший тренер сборной России по хоккею рассказал о бардаке в команде

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил обеспокоенность из-за обстановки в национальной команде. Об этом сообщает «Татар Информ».

По словам специалиста, происходящее не поддается никакой логике. «Я этот бардак в сборной России вижу. Кто-то где-то как-то озвучил кандидатуру будущего главного тренера, наверное, на матчах Ночной лиги. Кто-то собрался и утвердил ее», — заявил Плющев.

Он также отметил, что раньше назначения в национальную команду обсуждались. «В советские времена это было на уровне политбюро, не все так просто было», — добавил Плющев.

26 сентября экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить на пост главного тренера сборной России Алексея Жамнова. Специалист будет руководить командой на Олипиаде-2022 в Пекине.