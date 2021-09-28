В ФХР отказались от Знарка и выбрали нового главного тренера сборной России

Экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) порекомендовал назначить Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, в руководстве ФХР изменили мнение относительно кандидатуры Олега Знарка — бывшего наставника национальной команды. В ФХР отказались от идеи назначить его главным тренером, но готовы привлечь специалиста к работе в штабе Жамнова.

Глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что Знарок и Валерий Брагин согласились войти в тренерский штаб и ассистировать Жамнову в качестве консультантов. «Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед», — отметил он, объясняя выбор наставника.

27 сентября Третьяк опроверг свое раннее заявление о том, что ФХР договорился со Знарком и уже пригласил специалиста руководить национальной командой. Он анонсировал заседание экспертного совета федерации.