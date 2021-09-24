Губерниев опроверг назначение Знарока главным тренером сборной России по хоккею

Губерниев о назначении Знарока главным тренером сборной России: будут еще консультации

Телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что Олег Знарок еще не назначен главным тренером сборной России по хоккею. Опровержение ранее появившейся информации журналист опубликовал в своем канале в Telegram.

Комментатор анонсировал дополнительные консультации. Кто будет обсуждать этот вопрос, Губерниев не уточнил.

О назначении Знарока в пятницу, 24 сентября, объявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Сообщалось, что соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на один год. Глава ФХР отметил, что Знарок пользуется уважением у игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поэтому сможет сплотить команду.

На новость о назначении Знарока положительно отреагировал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что команда на Олимпиаде-2022 в Пекине будет нацелена на победу.