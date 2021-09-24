Cборная России по хоккею получила нового тренера

Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею. Об этом глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил ТАСС.

Соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на один год. Третьяк заявил, что Знарок пользуется уважением у игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поэтому сможет сплотить команду. Экс-наставник национальной команды Валерий Брагин станет помощником тренера.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством российские хоккеисты одержали победу на чемпионате мира-2014 и завоевали золотые медали на Играх в Пхенчхане в 2018 году.

Специалист также известен по работе в клубном хоккее. Знарок был тренером санкт-петербургского СКА и московского «Динамо» и трижды становился обладателем Кубка Гагарина. До окончания сезона-2020/2021 года он возглавлял московский «Спартак», который дошел до первого раунда плей-офф.