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Знарок вернется к работе тренером

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Олег Знарок

Российский тренер Олег Знарок возглавит московский «Спартак». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Генеральный менеджер столичного клуба Алексей Жамнов отметил, что переговоры с 56-летним специалистом близки к завершению. «С большой долью вероятности Знарок возглавит нашу команду. Контракт будет подписан по схеме "1+1"», — заявил функционер.

Знарок покинул пост главного тренера сборной России накануне чемпионата мира-2018 в Дании. Специалист продолжил работать в национальной команде консультантом.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 года. Под его руководством российские хоккеисты одержали победу на чемпионате мира-2014 и завоевали золотые медали на Играх в Пхенчхане в 2018 году.

Специалист также известен по работе в клубном хоккее. Знарок был тренером санкт-петербургского СКА и московского «Динамо» и трижды становился обладателем Кубка Гагарина.

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