Знарку нашли работу в сборной России

Заслуженный тренер России Олег Знарок станет главным консультантом штаба сборной России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, специалист будет курировать подготовку национальных команд всех возрастов. О назначении будет объявлено после торжественной церемонии в Кремле, где президент России Владимир Путин наградит орденами Дружбы функционеров и тренеров за подготовку спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

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Информацию подтвердил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. «Тренерский опыт Знарка, полученный во время работы в КХЛ и на крупнейших международных турнирах, поможет молодым игрокам и тренерам в подготовке, адаптации в сборных, будет способствовать их выходу на новый уровень», — заявил он.

Последним местом работы Знарка был петербургский СКА. Под его руководством клуб выиграл Кубок Гагарина, стал чемпионом России и обладателем Кубка Континента. С апреля 2018-го Знарок не работает в сборной России, которую привел к победе на Олимпийских играх 2018 года, а также к двум победам на чемпионатах мира.

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